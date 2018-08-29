Мы сделаем все, чтобы иметь дешевый газ - министр

В ноябре начнутся армяно-российские переговоры по новому соглашению о покупке газа, и на них Армения попытается снизить тариф. Об этом сегодня на пресс-конференции, подводя итоги своего 100-дневного пребывания в должности, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян.

«Мы сделаем все, чтобы иметь более низкую цену на газ, чем сегодня. Мы не считаем это окончательным, застывшим решением, правительство Армении сделает все возможное, чтобы иметь более дешевый вариант газа», - сказал Григорян.

Срок действующего договора о поставке газа в Армению истекает в конце этого года. Напомним, компания «Газпром Армения», которая является 100-процентной дочерней компанией российской компании «Газпром» и единственным поставщиком и реализатором природного газа на внутреннем рынке Армении, на границе покупает газ у «Газпрома» по цене 150 долларов за 1000 кубометров. Однако до армянского потребителя газ доходит по почти вдвое большей цене.

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян сегодня отметил, что переговоры ведутся также с иранской стороной. На встрече со своим иранским коллегой Григорян сообщил тому о готовности Армении покупать газ у этой страны.

«Мне кажется, что скоро мы получим окончательную цену, объявленную иранской стороной, которая, конечно же, будет сопоставлена с ценой на российский газ», - подчеркнул министр.

Он также затронул вопрос забора воды из озера Севан. Национальное собрание сегодня во втором и окончательном чтении приняло законопроект о внесении поправок в закон об озере Севан, согласно которому из озера будет осуществлен дополнительный забор воды в объеме 40 млн кубометров. В результате этого каскадом ГЭС «Севан-Раздан» будут направлены в бюджет дополнительные 600-700 млн драмов. По словам министра, не израсходована и сумма, образовавшаяся в результате предыдущего забора воды.

«В прошлом году был осуществлен дополнительный забор воды в объеме 100 млн кубометров, в результате образовалась сумма в размере около 1 млрд 645 млн драмов, которая до сих пор не израсходована. Это будет определено соответствующим решением правительства, и я убежден, что эти средства будут направлены только на проблемы Севана и модернизацию ирригационной системы», - заверил министр.

Артур Григорян сегодня также заявил, что на 27 действующих в Армении металлических рудниках были проведены проверки и на 10 из них были найдены нарушения. Для устранения выявленных нарушений и выполнения взятых перед государством обязательств эксплуатирующим рудники компаниям было предоставлено 90 дней. В противном случае, по заверению министра, эти компании лишатся лицензии. Артур Григорян не упомянул названий этих компаний и не пояснил, о каких нарушениях идет речь, лишь подчеркнул, что некоторые горнодобывающие компании не выполнили свои налоговые обязательства.