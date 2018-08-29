Сегодня истекает срок подачи заявок на участие в выборах в Совет старейшин Еревана

Сегодня в 18:00 истекает отведенный партиям срок для подачи заявок на участие в досрочных выборах в Совет старейшин Еревана.

По состоянию на 16:45 необходимые для регистрации документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) уже представили «Партия реформистов», избирательный список которой возглавляет кинорежиссер Артак Аветян, блок «Луйс», в который входят партии «Просвещенная Армения» и «Республика», партия «Наследие» и блок «Общественность Еревана», в который входит партия «ГАЛА».

О своем намерении участвовать в назначенных на 23 сентября досрочных выборах в Совет старейшин Еревана уже заявили 10 политических сил.

Авторы «бархатной революции» в лице партии «Гражданский договор» идут на выборы со списком, возглавляемым актером комедийного жанра Айком Марутяном («Каргин Айко»). Таким образом, партия «Гражданский договор» фактически покидает действовавший ранее в Совете старейшин блок «Елк». Но две другие входящие в блок партии, «Процветающая Армения» и «Республика», продолжают сотрудничество и в составе блока «Луйс» («Свет») выдвигают на пост мэра кандидатуру министра юстиции Артака Зейналяна. Список партии «Процветающая Армения» возглавляет депутат Наира Зограбян. Партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса») выдвигает на пост мэра своего лидера Заруи Постанджян. Кандидатом в мэры партии «ГАЛА» является архитектор Анаит Тарханян. Первым номером в списке партии «Армянское общенациональное движение» является Арарат Зурабян, кандидат партии «Дашнакцутюн» - бывший депутат Микаэл Манукян, а партия «Наследие» выдвигает на пост столичного градоначальника кандидатуру Раффи Ованнисяна. В досрочных выборах в Совет старейшин Еревана примет участие также партия «Демократический путь» со своим кандидатом – председателем партии Мануэлем Гаспаряном.

Республиканская партия Армении (РПА) заявила, что не будет участвовать в досрочных выборах в Совет старейшин Еревана.

Избирательная кампания стартует 10 сентября и продлится по 21 сентября.