В приграничных общинах школы не будут оптимизирвоаны или закрыты – министр

В приграничных общинах оптимизации или закрытия школ не будет, заявил министр образования и науки Араик Арутюнян во время совещания с руководителями школ Вайоцдзорской и Сюникской областей.

Он отметил, что для школ с малым числом учеников, которые в основном находятся в приграничных общинах, ведомство считает перспективной модель их трансформации в общинный центр. В школе могут быть совмещены несколько функций: дошкольное учреждение, школа, библиотека, культурный центр.

«Школа в приграничном селе является основным предусловием для сохранения села. Это для правительства является политическим решением», - заявил министр образования и науки.

Арутюнян также сообщил, что пересматривается формула финансирования школ: помимо числа учеников будет применяться также коэффициент, согласно числу классов.

Говоря о повышении зарплаты учителей, Араик Арутюнян отметил, что этот вопрос обсуждается в контексте разработки бюджетной заявки на 2019 год.