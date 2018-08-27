Произошло столкновение между защитниками окружающей среды и представителями компании «Лидиан Армения»

После проведенных в ЗАО «Лидиан Армения» проверок Инспекционный орган по экологии и недропользованию Армении предложил Министерству по охране природы Армении признать недействительным утвержденное еще в 2016 году государственное экспертное заключение и поручить компании «Лидиан Армения» воздержаться от дальнейших разработок на Амулсарском руднике вплоть до новой экспертизы и принятия нового заключения.

В то же время, глава инспекции обратился к генеральному прокурору Армении с просьбой выяснить, есть ли состав преступления в добыче «Лидиан Армения» горной массы без права на недропользование, и в установленном порядке дать ход этому вопросу.

Представители Экологического фронта, которые на протяжении месяцев блокируют дороги, ведущие к Амулсарскому руднику, сегодня сообщили, что «Лидиан Армения» сегодня утром предприняла попытку провести своих сотрудником на территорию Амулсара, однако защитники окружающей среды не позволили им сделать это.

Житель Джермука Вазген Галстян сообщил Радио Азатутюн, что был зафиксирован инцидент между представителями «Лидиан Армения», привезенными из Еревана, и в течение трех месяцев блокирующими дорогу гражданами.

Представители компании, по словам Галстяна, бросали в их сторону камни: «Они пытались совершить провокацию, чтобы в дальнейшем полиция занялась нами. Я считаю, что полиция уже займется нами, поскольку мы стали агрессивными… Им удалось вывести нас из себя, и поэтому они, пробежав километр, убежали оттуда».

Член Экологического фронта Левон Галстян подчеркивает, что нужно привлечь к ответственности не только представителей «Лидиан Армения», но и чиновников, выдавших разрешение на эксплуатацию металлических рудников. «Руководители всех тех государственных структур, чиновники среднего звена, которые подписались под некоторыми разрешениями и другими актами, связанными с рудниками, особенно Техутом, Каджараном, должны быть привлечены к ответственности», - отметил он.

Американо-британская компания «Лидиан Армения» начала строительство золотого рудника в Амулсаре два года назад, заявив, что вложит в него более 400 млн долларов. Получившая право на добычу золота в Амулсаре компания заверяет, что никакой угрозы для экологии нет.

Между тем, активисты-экологи утверждают, что проект окажет катастрофическое воздействие на водные ресурсы окружающей местности.

16 июля, отвечая в прямом эфире на вопрос одного из пользователей Facebook, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство не может закрыть Амулсарский рудник, если для этого не будет правовых оснований. В то же время, премьер-министр напомнил, что экологическая инспекция начала проверки в Амулсаре, власти расследуют сложившуюся ситуацию.