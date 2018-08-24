Ангела Меркель прибыла в Армению

Впервые в истории межгосударственных армяно-немецких отношений канцлер Германии прибыла в Ереван.

В аэропорту «Звартноц» Ангелу Меркель встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На сегодня же запланированы переговоры между премьер-министром и канцлером.

Это уже вторая встреча Пашинян-Меркель. Первая был неофициальной и состоялась 12 июля в Брюсселе в рамках саммита НАТО.

«Визит Меркель в Армению можем назвать историческим»

Утром в беседе с Радио Азатутюн посол Армении в Германии Ашот Смбатян выразил мнение, что «исторический визит» канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению придаст новый импульс армяно-немецким отношениям.

«Визит Ангелы Меркель в Республику Армения можем назвать историческим, потому что впервые за 27 лет армяно-немецких дипломатических отношений совершается визит в Республику Армения на уровне канцлера. Визит региональный, но также очень важный официальный визит в Республику Армения. Могу сказать, что нашим динамичным и развивающимся армяно-немецким отношениям этот визит придаст новый импульс, и эти отношения будут расширяться и углубляться с новым размахом», - в беседе с Радио Азатутюн сказал посол Армении в Германии.

Дипломатические отношения между Арменией и Германией были установлены в январе 1992 года.

По последним данным Национальной статистической службы, Германия является третьим крупнейшим торговым партнером Армении после России и Китая.

В первом полугодии этого года армяно-немецкая торговля составила 216,6 млн долларов, что на 53,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На протяжении многих лет Германия была для Армении страной-донором: содействовала Армении в проведении реформ, экономическом развитии и в различных сферах. Я уверен, что правительство Германии продолжит оказывать эту поддержку. Армянская сторона ожидает, что Германия со временем в рамках рамочного соглашения Армения-Евросоюз и в качестве его продолжения провозгласит старт диалога по либерализации визового режима, который является частью соглашения Армения-ЕС, и как продолжение - экономический потенциал, который очень велик, потому что в политическом смысле у нас динамичное и надежное партнерство с Германией, однако есть большой экономический потенциал, который, должен сказать, пока не использован», - сказал Ашот Смбатян.

По словам посла, в Армении сегодня работают более 150 компаний с немецким капиталом.

«Немцы очень прагматичны, но то, что в состав делегации федерального канцлера вошли первые лица примерно 10 крупных немецких компаний, а также не только ее советники по национальной безопасности и внешней политике, но и по вопросам экономической политики, думаю, делает особый акцент на развитии армяно-немецких экономических отношений», - сказал Ашот Смбатян.

По словам посла Армении в Германии, армянская революция была позитивно воспринята в Германии.

«И власти, и немецкая пресса в те дни активно следили за событиями в Армении, и в основном отклики были положительными. Принимая во внимание мирные процессы, была оценена подготовленность гражданского общества Армении, и, конечно же, правильное поведение и сдержанность всех сторон, благодаря чему все эти процессы прошли мирно. Это немецкая сторона оценила очень высоко. Я уверен, вы следили за тем, как в рамках недавнего официального визита министра иностранных дел Армении, совершенного в конце июня, в Берлине министр иностранных дел Германии особо отметил, что то, что произошло в Армении, стало примером не только для региона, но для многих европейских стран», - сказал Смбатян.