Мы пытаемся сократить количество налоговых режимов с 5 до 3 – замглавы КГД

По словам первого заместителя председателя Комитета государственных доходов (КГД) Армении Рафика Машадяна, в настоящее время обсуждаются несколько вариантов того, как избежать возможных бюджетных потерь в случае предстоящего снижения ставок подоходного налога.

Сегодня на встрече с журналистами, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, насколько будет снижен подоходный налог, который в последние месяцы президентства Сержа Саргсяна был поднят, и какие бюджетные потери предполагает снижение процентных ставок подоходного налога, Машадян, в частности, сказал: «В основном обсуждается следующее: установить ставку подоходного налога равной ставке налога на прибыль, т. е. 20%. Я считаю, что это изменение станет возможно с 1 января 2019 года. В результате, конечно, у нас будут потери налоговых поступлений. Мы дали оценки: потери сейчас колеблются в пределах порядка 60-70 млрд драмов, и мы считаем, что эти потери будут компенсированы за счет декларирования налогоплательщиками реальной величины заработной платы, исключения незарегистрированных работников и сокращения “тени”».

Премьер-министр Никол Пашинян два дня назад в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook заявил, что подоходный налог будет снижен, а «микробизнес» фактически будет освобожден от налогов.

Зампред КГД сегодня пояснил: вопрос облегчения налоговой нагрузки на малый бизнес также обсуждается, они попытаются сократить количество имеющихся в Налоговом кодексе налоговых режимов с пяти до трех.

«Мы хотим сократить налоговые режимы, иметь всего лишь три налоговых режима. В настоящее время их пять: семейные предприятия, самозанятые, хозяйствующие субъекты, действующие в поле патентного налогообложения, хозяйствующие субъекты, действующие в поле налога с оборота, и организации, действующие в поле общего налогообложения.

Есть подход, предполагающий сокращение налоговых режимов до трех. В частности, будет микробизнес, куда будут входить организации с определенным порогом. Обсуждается вариант полного освобождения от налогов ниже этого порога. Но я не могу точно сказать, каким будет этот порог и кто будет действовать в этом поле», - сказал замглавы КГД.

Благодаря ожидающимся изменениям микробизнес зафиксирует значительный рост, считает координатор гражданского движения «Касецум»(«Пресечение») Самсон Галстян. В беседе с Радио Азатутюн он, в частности, отметил: «Микробизнес сегодня решает задачу ежедневного заработка на хлеб. Микробизнес сегодня не может быть организацией, имеющей будущее и ожидания роста, поэтому этот шаг нам очень нужен».