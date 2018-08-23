Правительство не будет проводить политику поощрения бедности - Никол Пашинян

В новой Армении формулой успеха являются не связи с властью и оказание ей услуг во время выборов, как это было в прошлом, а образование, профессионализм и работа. Об этом вчера в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя экономическую стратегию возглавляемого им правительства.

Пашинян подчеркнул, что правительство не будет проводить политику поощрения бедности.

«Мы должны действительно прекратить поощрять бедность. Правительство не будет проводить политику поощрения бедности. Правительство будет проводить политику поощрения работы», - сказал премьер, представив шаги правительства в этом направлении.

«Мы очень активно обсуждаем вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс, и проделана довольно большая работа. Сейчас я могу сказать одно: мы пойдем на упрощение налоговой системы и снижение подоходного налога», - сказал Пашинян.

Он отметил, что не хочет приводить конкретные цифры, поскольку в этой связи обсуждаются несколько сценариев. «Я просто хочу очень четко сказать, что подоходный налог будет снижен и в Налоговом кодексе у нас будут серьезнейшие изменения», - пообещал глава правительства.

Пашинян заявил, что серьезные изменения ожидаются также в законодательстве о госзакупках, а также в системе государственного управления. «Там мы должны провести очень серьезные реформы. По сути, все мы знаем, что наша система государственного управления раздута и неэффективна», - сказал премьер.

Пашинян отметил, что правила для всех будут одинаковыми: «работаем в законном поле и работаем честно».

«Что касается поощрения работы, хочу поговорить о новой формуле успеха. Во-первых, какой была старая формула успеха? В Армении она заключалась в том, что если ты хочешь быть успешным, то должен иметь покровителя во власти, ты должен иметь хорошие знакомства, ты должен на выборах оказывать услуги власти и т.д. А новая формула успеха состоит в следующем: не знакомства, а образование и повышение собственного профессионального и интеллектуального уровня. Правила для всех будут одинаковыми, смысл этих правил в следующем: работаем в законном поле и работаем честно», - сказал премьер-министр.

«В отношении микробизнеса и производящих продукцию компаний должно осуществляться мягкое администрирование»

Никол Пашинян также заявил, что в отношении микробизнеса и производящих продукцию компаний должно осуществляться мягкое администрирование, отметив, что это его подход и подход возглавляемого им правительства.

«Кстати, хочу сказать, что в Налоговый кодекс будет внесено еще одно важное изменение, которое станет поддержкой для малого бизнеса. Для микробизнеса с годовым оборотом, к примеру, до 24 млн драмов мы установим, по сути, символический налог, фактически, это будет почти полное отсутствие налога. Речь идет о налоге с оборота. То есть, микробизнес в налоговом смысле будет работать на льготных условиях, что, как я надеюсь, даст ему возможность расти», - сказал глава правительства.