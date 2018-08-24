Ангела Меркель прибыла в Армению

Впервые в истории межгосударственных армяно-немецких отношений канцлер Германии прибыла в Ереван.

В аэропорту «Звартноц» Ангелу Меркель встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На сегодня же запланированы переговоры между премьер-министром и канцлером.

Это уже вторая встреча Пашинян-Меркель. Первая был неофициальной и состоялась 12 июля в Брюсселе в рамках саммита НАТО.

Визит Меркель является региональным. Она прибыла в Ереван из Тбилиси, а в воскресенье отправится в Баку.