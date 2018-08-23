Правительство Пашиняна инициировало облегчение налогового бремени

Правительство во главе с Николом Пашиняном инициировало облегчение налогового бремени. Вчера вечером во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр пообещал снизить подоходный налог, а «микробизнес» фактически освободить от налогов.

«Мы очень активно обсуждаем вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс, и проделана довольно большая работа. Сейчас я могу сказать одно: мы пойдем на упрощение налоговой системы и снижение подоходного налога», - сказал вчера Пашинян.

Он отметил, что не хочет приводить конкретные цифры, поскольку в этой связи обсуждаются несколько сценариев. «Я просто хочу очень четко сказать, что подоходный налог будет снижен и в Налоговом кодексе у нас будут серьезнейшие изменения», - пообещал глава правительства.

«В Налоговый кодекс будет внесено еще одно важное изменение, которое станет поддержкой для малого бизнеса. Для микробизнеса с годовым оборотом, к примеру, до 24 млн драмов мы установим, по сути, символический налог, фактически, это будет почти полное отсутствие налога. Речь идет о налоге с оборота. То есть, микробизнес в налоговом смысле будет работать на льготных условиях, что, как я надеюсь, даст ему возможность расти», - также сообщил премьер.

Сегодня после заседания правительства мы попросили председателя Комитета государственных доходов (КГД) Давида Ананяна пояснить, в какой мере будет снижен подоходный налог, который был поднят в последние месяцы президентства Сержа Саргсяна, вызвав серьезное недовольство, и что означает заявление премьер-министра о том, что для микробизнеса будет «почти полное отсутствие налогов».

«Сегодня обсуждаются 8-9 сценариев, в данный момент я бы не хотел их раскрывать, потому что под каждым из них есть численные расчеты того, какие бюджетные потери предполагаются по каждому конкретному сценарию в результате снижения процентных ставок подоходного налога. Есть также вторая часть: какие инструменты в законодательстве должны быть изменены для компенсации этих потерь», - сказал Давид Ананян.

Касательно освобождения микробизнеса от налогов глава КГД подробностей не сообщил, вновь мотивируя это тем, что обсуждения продолжаются. «Решения будут приняты в ближайшие дни. В сентябре, во всяком случае, мы в правительстве уже будем иметь единую позицию и проинформируем общественность. То есть, мы пойдем на изменения в этом году, это могут быть хронологические изменения, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, с середины 2019 года, с 1 января 2020 года. То есть, мы представим общественности пакет четких законодательных изменений», - сказал Ананян.

Кстати, возглавляемая Давидом Ананяном структура после бархатной революции зарегистрировала заметный прогресс в сборе налогов. В июне этого года в госбюджет было перечислено 150,7 млрд драмов налогов и пошлин, что на 59,1% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в июле этого года было собрано 136 млрд драмов, что на 48,4% больше, по сравнению с июлем прошлого года.

По словам сирийско-армянского предпринимателя Грайра Акиляна, уже шесть лет проживающего в Армении и занимающегося здесь строительством и деревообработкой, крайне важно, чтобы правительство, наконец, обратило внимание на малый бизнес. По оценке бизнесмена, можно приветствовать эту программу премьер-министра Никола Пашиняна.

«Если смотреть глубже, самое правильное, чтобы экономика была основана на малом и среднем бизнесе. Международный кризис 2008 года повлиял именно на те страны, экономика которых была основана на крупном бизнесе. Но страны, чья экономика была основана на малом и среднем бизнесе, не так пострадали, например, Германия. Так должно быть и в Армении. Если мы хотим развивать страну, должен развиваться малый и средний бизнес», - сказал бизнесмен.