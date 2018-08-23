«Черный список» МИД Азербайджана грубо нарушает права на свободу передвижения и на получение достоверной информации – МИД НК

Составляемый в МИД Азербайджана «черный список» посетивших Нагорный Карабах иностранных граждан грубо нарушает права на свободу передвижения и на получение достоверной информации и является попыткой навязать международной общественности свою одностороннюю и искаженную точку зрения. Об этом говорится в комментарии управления информации и по связям с общественностью МИД Нагорного Карабаха в связи с запретом Азербайджана на въезд в страну депутата Бундестага Германии Альберта Вайлера

Степанакерт считаем недопустимыми подобные действия Азербайджана.

«Если они останутся без должной оценки со стороны международного сообщества, то со временем будет все сложнее вернуть Баку в конструктивное русло. Наступило время для выработки международных механизмов сдерживания Азербайджана от деструктивных шагов. В этой связи, министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян направил приглашение Альберту Вайлеру вновь посетить Арцах [Нагорный Карабах – ред.] в любое удобное для него время для обсуждения вопросов сотрудничества с парламентской группой «Германия-Южный Кавказ» Бундестага Германии. Убеждены, что визиты парламентариев и других официальных лиц в Арцах, вопреки «черному списку» Баку, станут важным сигналом о недопустимости использования конфронтации и изоляции в качестве средства решения региональных проблем», - заявляет МИД Карабаха.

Министерство иностранных дел Азербайджана отказалось предоставить въездную визу члену официальной делегации, однопартийцу Меркель, депутату Бундестага Альберту Вайлеру, мотивируя это тем, что тот в свое время без разрешения Баку посетил Нагорный Карабах.

«Имя Вайлера включено в список нежелательных для Азербайджана лиц, поскольку он в 2014-2016 годах незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Более того, немецкие газеты пишут, что Баку пригрозил даже задержать немецкого депутата, если он, тем не менее, приедет в Азербайджан.

Отметим, что сегодня начинается трехдневный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа, в ходе которого Меркель посетит сначала Грузию, затем Армению, а в субботу – Азербайджан.