Стартует трехдневный визит Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа

Сегодня начинается трехдневный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа, в ходе которого Меркель посетит сначала Грузию, затем Армению, а в субботу – Азербайджан.

Еще не начавшись, визит стал причиной дипломатического скандала между Баку и Берлином. Азербайджан отказался выдать въездную визу члену официальной делегации канцлера, однопартийцу Меркель, депутату Бундестага Альберту Вайлеру, мотивируя это тем, что тот в свое время без разрешения Баку посетил Нагорный Карабах.

Этот шаг Азербайджана вызывал большой шум в Германии.

«Не сравнимое ни с чем оскорбление, когда диктаторский режим приглашает канцлера Германии и в то же время диктует, кто должен быть в составе ее делегации, а кто нет», - вчера отметил корреспондент одной из немецких радиостанций, добавив, что Меркель должна была отказаться от встречи с авторитарным азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

То же самое утверждают и депутаты Бундестага, причем, не только из оппозиционного лагеря, но и представляющие коалиционные партии.

«На практике иностранные правительства не имеют права решать, кто должен входить в нашу официальную делегацию, особенно когда в нее входят избранные демократическим путем депутаты, - сказал Spiegel коллега Меркель, ответственный за внешнюю политику Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених и продолжил: - Было бы хорошо, если бы канцлер подняла в Баку не только этот вопрос, но и затронула вопрос подкупа администрацией Алиева депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)».

А представитель оппозиционной Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай квалифицировал инцидент как дипломатический скандал, утверждая, что «если канцлер в Баку не заявит об этом публично, то дискредитирует весь Будестаг».

Оказавшаяся под огнем критики Меркель пообещала, что в Баку не забудет об этом и раскритикует позицию Азербайджана.

Между тем, эксперты отмечают, что как бы ни был инцидент неприятен и нежелателен, Меркель вряд ли откажется от запланированных переговоров в Баку.

Reuters, в частности, утверждает, что канцлер Германии едет в Азербайджан, чтобы вести переговоры о поставках газа, что стало более актуальным сейчас, когда Соединенные Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток 2» для получения газа от России.

Несколько месяцев назад в ходе своего визита в Брюссель президент США Дональд Трамп заявил, что «Германия стала заложницей российского газа», добавив, что эта зависимость еще больше усилится после строительства нового газопровода.

«После этой критики Белого дома Ангела Меркель начала искать альтернативу российскому газопроводу», - сообщает Reuters.

Один из высокопоставленных чиновников правительства Германии на условиях анонимности сказал, что Меркель намерена в Баку обсудить возможность развития инфраструктур для доставки азербайджанского газа в Европу по территории Турции.

«Защита интересов Европы и Германии, безусловно, оправдывает переговоры даже с нежелательными лидерами, однако это никогда и никоим образом не должно создавать впечатление, что демократическое правительство отступает перед авторитарным режимом и отказывается от своих принципов», - отметил корреспондент Общественного радио Германии - Deutschlandfunk, призвав канцлера не забывать об этом во время встреч в Баку.