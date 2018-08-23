Пашинян: В Армении есть рабочие места, но наша образовательная система не адаптирована к нуждам рынка труда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором коснулся реакции на один из вопросов, который он затронул во время презентации своего видения экономического развития страны накануне.

«Важная реакция на вчерашний прямой эфир. Все больше и больше работодателей утверждают, что нуждаются в квалифицированных кадрах, которых не могут найти на протяжении долгого времени. В Армении есть рабочие места, но, к сожалению, наша образовательная система и самообразование не адаптированы к нуждам рынка труда», - написал Пашинян.

Как отметил премьер-министр, это является проблемой, которой должно заняться правительство. «Но и каждый, кто ищет работу, должен работать над собой», - подчеркнул он.

«Извините, что я говорю так. Я, например, каждый день работаю над собой», - написал Пашинян.