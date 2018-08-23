Необходимо принять меры для усиления контроля над горнодобывающей промышленностью – премьер

Правительство должно принять меры для усиления контроля над горнодобывающей промышленностью. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.

Подчеркнув, что горнодобывающая отрасль сегодня является основным локомотивом экономического роста страны, премьер-министр сказал, тем не менее, что такая модель экономического роста не может считаться приемлемой.

«Дело в том, что сегодня горнодобывающая промышленность является основным локомотивом нашего экономического роста, и наше правительство неоднократно заявляло, что такая модель экономического роста не может считаться приемлемой. Одной из наиболее важных задач нашего правительства является изменение этой модели экономического роста не только потому, что в данном случае речь идет о продаже наших недр, но и также потому, что экономический рост, сформированный поступлениями от продажи этих недр, не является инклюзивным, то есть, влияние такого экономического роста граждане Республики Армения на себе не чувствуют», - отметил он.

«С другой стороны, конечно, мы должны приложить все усилия для того, чтобы усилить контроль в отношении горнодобывающей промышленности, чтобы сделать эту отрасль более качественной и ответственной, а также мы должны установить такие правила эксплуатации, чтобы общество реально чувствовало, что национальное богатство действительно используется таким образом, что государство и общество получают от него ту пользу, которую они должны получать», - подчеркнул Никол Пашинян.