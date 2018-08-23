Правительство предложило парламенту 28 августа созвать внеочередную сессию

Правительство Армении предложило спикеру парламента Ара Баблояну созвать внеочередную сессию Национального собрания 28 августа в 11 часов утра.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что изначально планировалось созвать внеочередную сессию еще раньше.

«Я побеседовал со спикером парламента, и было сочтено более целесообразным созвать сессию 28-го числа, поскольку формально до 26 августа депутаты находятся в отпуске, и многие из них, возможно, не смогут присутствовать на заседании. Поэтому гарантированный срок для возвращения депутатов из отпуска – 28 августа», - сказал премьер-министр.