Минская группы была создана с согласия всех сторон – ответ Лаврова азербайджанскому журналисту

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня в Минске принял участие в неформально встрече министров иностранных дел стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство».

Напомним, что в программе «Восточное партнерство» участвуют Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина и Беларусь. Хотя в сегодняшней встрече в Минске принимал участие также министр иностранных дел Азербайджана, однако отдельная встреча глав МИД Армении и Азербайджана не запланирована. Об этом Радио Азатутюн сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Страны-члены ЕС и Восточного партнерства должны воздерживаться от шагов, обостряющих ситуацию в зоне конфликта – Мнацаканян

В своем выступлении на встрече Зограб Мнацаканян подчеркнул важность постоянной поддержки Европейского союза процессу проводимых в Армении реформ. Глава МИД Армении также высоко оценил «последовательное участие» гражданского общества в рамках повестки дня Восточного партнерства.

Глава МИД Армении в своей речи также коснулся карабахской проблемы. «Статус и безопасность Нагорного Карабаха являются главными приоритетами Армении. Способствующая миру атмосфера имеет ключевое значение для эффективности переговорного процесса, и этому следует уделять особое внимание. Напряженность на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, а также на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, воинственная риторика, препятствование контактам между людьми должны быть четко отвергнуты», - заявил Мнацаканян.

В своем выступлении он также отметил, что страны-члены ЕС и «Восточного партнерства» должны воздерживаться от действий, которые могут обострить ситуацию в зоне конфликта.

Напомним, в программе «Восточное партнерство» участвует также Беларусь, которая, так же как и Армения, является членом ОДКБ и ЕАЭС. Эта страна недавно поставила Азербайджану очередную партию вооружения, в частности, реактивные системы залпового огня «Полонез».

Лавров коснулся нагорно-карабахского урегулирования

Вчера в Москве на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем министр иностранных дел Росси Сергей Лавров затронул также карабахский конфликт. Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о резолюциях Совета Безопасности ООН в связи с карабахской проблемой, Лавров, в частности, сказал: «Резолюции, о которых идет речь, были приняты в период боевых действий. Они позволили, во многом наряду с теми шагами, которые предпринимались «на земле», в том числе нашей страной, остановить эту кровопролитную ситуацию, перевести ее в русло политического диалога».

Затем глава МИд РФ напомнил: «С согласия всех без исключения сторон была создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой пришли к согласию решать все оставшиеся вопросы, включая вопрос об освобождении территорий и о политическом урегулировании, через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха. Мы все занимаемся этим до сих пор».

Сергей Лавров вновь подчеркнул, что Россия вместе с США и Францией как сопредседатель Минской группы ОБСЕ с полного согласия Баку и Еревана работает над тем, чтобы реализовать стоящие задачи. По его убеждению, для того, чтобы это произошло, необходим консенсус между сторонами конфликта. «Как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами», - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что официальный Баку на протяжении двух десятков лет обвиняет армянскую сторону в «невыполнении четырех резолюций СБ ООН».

После произошедшей в Армении «бархатной» революции встреча между главами МИД Армении и Азербайджана пока не проводилась.