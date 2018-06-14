Азербайджан перебрасывает силы из глубины страны на линию соприкосновения - Бабаян

Азербайджанская сторона скапливает силы почти по всей протяженности линии соприкосновения, развертывая в приграничных районах подразделения, место постоянного развертывания которых находится в глубине территории Азербайджана. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

По словам Бабаяна, с апреля 2016 года подобного не наблюдалось.

Радио Азатутюн: - Г-н Бабаян, Министерство обороны Нагорного Карабаха распространило сообщение, отметив, что в последние дни на различных участках линии соприкосновения противоборствующих сил Карабаха и Азербайджана наблюдаются перемещения и скопления военной техники и живой силы. Что происходит? Говорит ли это о возможном возобновлении военных действий?

Бабаян: - Знаете, с апреля они скапливали силы почти по всей протяженности границы и разместили в приграничных районах подразделения, место постоянной дислокации которых находится в глубине территории Азербайджана. И в последние несколько дней это передвижение подразделений вообще активизировалось. Конечно, Армия обороны Арцаха делает все, предпринимает соответствующие шаги для поддержания баланса и сохранения стратегической инициативы в наших руках.

Радио Азатутюн: - О каких подразделениях идет речь?

Бабаян: - О различных подразделениях, место дислокации которых расположено, скажем, в Баку, Шамахе и разных других местах, то есть, в глубине Азербайджана, которые не расположены в приграничных районах. С апреля 2016 года подобного не наблюдалось.

Радио Азатутюн: - Эта активизация наблюдается и в глубине страны или уже на линии соприкосновения?

Бабаян: - Нет, подразделения из глубины выдвигаются на передовую.

Радио Азатутюн: - Активизация, о которой вы говорили в последние дни, происходит вдоль всей границы?

Бабаян: - На некоторых участках, естественно, что в горных районах не так, больше в восточных районах, где рельеф степной.

Отметим, что 12 июня военное ведомство Нагорного Карабаха сообщило, что «в последние дни на различных участках арцахско-азербайджанской линии соприкосновения наблюдаются также активные перемещения и скопления военной техники и живой силы противника».

«Передовые подразделения Армии обороны бдительно следят за действиям противника и предпринимают вытекающие из ситуации необходимые шаги», - говорилось в сообщении.