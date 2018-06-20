При премьер-министре создана комиссия по реформированию Избирательного кодекса

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при премьер-министре создана комиссия по реформированию избирательного законодательства. Специальная комиссия после обсуждений с представителями гражданского общества и политических сил представит премьер-министру проекты о внесении поправок в Избирательный кодекс и законы, касающиеся организации выборов.

Комиссию возглавляет первый вице-премьер Арарат Мирзоян, секретарем назначен руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян. Хотя комиссия официально только создается, однако запланированные работы уже подходят к завершению.

По словам Иоаннисяна, первый проект реформирования Избирательного кодекса будет введен в обращение на следующей неделе. Основным и принципиальным изменением для правительства является упразднение так называемой рейтинговой системы.

«Будет закрытая, пропорциональная, понятная всем, простая избирательная система. В кабинке для голосования не будет ручек. В конце концов, по крайней мере, в случае парламентских выборов прекратятся обсуждения, связанные с зелеными, синими или красными ручками, в клетке, не в клетке и прочее. Всего этого не будет, избиратель всего лишь вложит бюллетень предпочтительной для него партии или блока в концерт», - пояснил Иоаннисян.

Установленные на избирательных участках видеокамеры и системы предварительной электронной регистрации будут действовать и дальше. В качестве дополнительного средства предотвращения повторного голосования правительство хочет внедрить систему нанесения на пальцы бесцветных чернил. «Они не смываются, это довольно эффективное средство в плане полного исключения повторного голосования», - сказал секретарь комиссии.

Проект поправок в Избирательный кодекс будет введен в обращение от имени правительства и гражданского общества. Иоаннисян заверяет, что каждое изменяемое положение было обсуждено и согласовано не только с общественными организациями, но и с парламентскими и внепарламентскими силами.

Секретарь комиссии, а также ряд членов правительства в воскресенье будут находиться в Венеции, где, по словам Иоаннисяна, Венецианской комиссии будет представлен разработанный до сих пор проект поправок.

Кстати, Республиканская партия также готова вместе к другими парламентскими силами разработать проект изменений. «Принимая во внимание сложившуюся в стране политическую ситуацию и исходя из необходимости вынесения политических решений, по предложению председателя Национального собрания РА Ара Баблояна, представленные в НС РА четыре фракции заявляют, что готовы начать обсуждения вокруг изменений Избирательного кодекса РА, сформировать рабочую группу в формате по три представителя от каждой представляющей политическую силу фракции», - говорится в совместном заявлении всех фракций НС, которое опубликовала пресс-служба парламента Армении.

В заявлении также сказано, что рабочая группа готова сотрудничать с компетентными представителями рабочей группы правительства (три представителя).

По словам члена фракции «Царукян» Наиры Зограбян, упразднение рейтинговой системы не имеет альтернативы. «Мы пытаемся сблизить наши позиции, есть консенсус почти по всем вопросам, и первый основной вопрос – это вопрос рейтинговой системы, то есть отмена территориальных избирательных списков», - сказала Зограбян.

Поправки в Избирательный кодекс, по утверждению правительства, инициированы с целью проведения внеочередных парламентских выборов, однако относительно сроков их проведения ясности пока нет. В программе правительства, представленной премьер-министром Николом Пашиняном, досрочные выборы планируется провести максимум в течение одного года.

По мнению Наиры Зограбян, после усовершенствования избирательного законодательства будет правильно дать политическим силам некоторое время.