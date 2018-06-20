Все четыре фракции парламента готовы начать обсуждения вокруг Избирательного кодекса

Все четыре фракции Национального собрания выражают готовность начать обсуждения по вопросу внесения изменений в Избирательный кодекс.

«Учитывая сложившуюся в стране политическую ситуацию и исходя из необходимости вынесения политических решений, по предложению председателя Национального собрания РА Ара Баблояна, представленные в НС РА четыре фракции заявляют, что готовы начать обсуждения вокруг изменений Избирательного кодекса РА, сформировать рабочую группу в формате по три представителя от каждой представляющей политическую силу фракции», - говорится в совместном заявлении фракций, которое опубликовала пресс-служба парламента Армении.

Рабочая группа готова сотрудничать с компетентными представителями рабочей группы правительства (три представителя).

«Последующие дебаты с заинтересованными акторами, график и периодичность работ будут утверждены в ходе предстоящих обсуждений рабочей группы», - говорится в сообщении.

Членами сформированной фракциями НС рабочей группы являются: от фракция «Республиканская партия Армении» - Арпине Ованнисян, Давид Арутюнян и Виген Саргсян, от фракции «Царукян» - Наира Зограбян, Сергей Багратян и Геворк Петросян, от фракции «Елк» - Эдмон Марукян, Лена Назарян и Григорий Дохоян, от фракции «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» - Армен Рустамян, Спартак Сейранян и Лусине Ованнисян.

Напомним, в понедельник, 18 июня, председатель НС Ара Баблоян обратился к фракциям с предложением начать дебаты по Избирательному кодексу, создав с этой целью рабочую группу. А вчерашним решением премьер-министра Никола Пашиняна, была создана комиссия по реформам избирательного законодательства при премьер-министре.