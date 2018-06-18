РПА: Если вина Манвела Григоряна будет доказана, он должен ответить по всей строгости закона

Республиканская партия Армении (РПА) считает «неприемлемым и омерзительным» то, что было зафиксировано в сообщении Службы национальной безопасности (СНБ) по результатам обысков в особняках и на территориях, принадлежащих депутату Национального собрания от фракции Республиканской партии, председателю Союза добровольцев «Еркрапа», генералу Манвелу Григоряну.

«С глубокой болью и гневом ознакомились с тем видеоматериалом, который был представлен СНБ. Трудно поверить, что это действительность. Мы поражены и возмущены, что подобное вообще возможно в нашей действительности со стороны кого бы то ни было, тем более генерала, активно участвовавшего в освободительной борьбе в Арцахе. Это неприемлемо и омерзительно», - говорится в сообщении партии.

«Уважая презумпцию невиновности, заявляем, что если в установленном законом порядке будут подтверждены те обвинения, которые выдвинуты М.Григоряну, независимо от его заслуг, он должен ответить перед законом по всей строгости. Любой нарушитель закона, независимо от его заслуг, от того, какую должность он занимает или занимал, от его партийной принадлежности, от того, является ли он депутатом НС или нет, должен нести ответственность перед законом», - заявляет партия.

«Это не дежурные слова или мысли, это безоговорочная позиция. Кроме юридического аспекта, произошедшее имеет также нравственную сторону. Это удар по нравственным ценностям нашего народа, по высокой идее защиты Родины», - подчеркивает РПА.

Манвел Григорян был задержан в субботу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 235 Уголовного кодекса РА («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В установленном Конституцией порядке, о лишении депутата свободы был незамедлительно проинформирован председатель Национального собрания. В опубликованном в тот же день заявлении РПА сочла задержание депутата незаконным и призвала незамедлительного его освободить.

На следующий день Служба национальной безопасности распространила сообщение, в котором, в частности, говорится, что «зона отдыха, принадлежащая Манвелу Григоряну, была превращена в оружейный склад и автопарк с десятком ретро и современных автомобилей. Дача в Акналиче служила для генерала также как склад для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка «для солдата». Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще в дни Апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой».