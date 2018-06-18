Вопрос, касающийся Манвела Григоряна, «отныне находится исключительно в правовом поле» - Армен Ашотян

Вопрос, касающийся депутата Республиканской фракции, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна, «отныне находится исключительно в правовом поле». Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА), депутат Армен Ашотян.

«После представленного Службой национальной безопасности видеоматериала могу сказать следующее. Все подозрения и обвинения, связанные с периодом Апрельской войны, я пережил очень тяжело, испытал боль и горечь. Если будет доказано, что прозвучавшие обвинения справедливы, для меня это станет глубоко личной трагедией», - отметил он.

«Не хочу, чтобы нарушалась презумпция невиновности. Не хочу также, чтобы при вновь открывшихся обстоятельствах звучали политические оценки. Отныне вопрос находится исключительно в правовом поле», - заключил зампредседателя РПА.