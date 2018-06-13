Парламент Армении не смог избрать уже второго кандидата в члены КС

Парламент Армении сегодня не смог избрать судью Уголовной палаты Кассационного суда Елизавету Даниелян, кандидатуру которой выдвинуло Общее собрание судей на вакантную должность члена Конституционного суда (КС).

Глава счетной комиссии парламента Гагик Меликян заявил о том, что в голосовании приняли участие 54 из 105 депутатов. В пользу кандидатуры Даниелян проголосовали 36 депутатов, «против» – 17 депутатов. Еще один бюллетень признан недействительным.

Отметим, что проправительственные фракции блоков «Елк» («Выход») и «Царукян» перед голосованием заявили о том, что не примут участия в нем. Кандидатура судьи Конституционного суда должна быть утверждена в парламенте 3/5 голосов, то есть 63 голосами.

Это уже вторая кандидатура на вакантное место судьи КС, которая не проходит в парламенте.