Президент Армен Саркисян с супругой посетили посольство РФ

Президент Армении Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян 12 июня посетили посольство РФ по случаю государственного праздника – Дня России.

Как сообщает официальный сайт президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства РФ в Армении, весь народ России, пожелав им мира и процветания.

Сегодня же президент Армении направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России.

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте президента Армении, говорится:

«Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите сердечные поздравления по случаю государственного праздника – Дня России!

Этот знаменательный день положил начало системным преобразованиям в государственном строительстве и социально-экономическом развитии страны, в сфере образования, науки и культуры, которыми братский народ России гордится по праву. Достигнутые успехи еще более упрочили роль и авторитет страны в мировых делах.

Глубокие корни взаимоотношений народов наших стран, опирающиеся на прочные узы многовековой дружбы, доверия и взаимной помощи, сегодня способствуют наращиванию двустороннего союзнического взаимодействия Армении и России.

Уверен, что поступательное развитие многогранных межгосударственных отношений будет и впредь вытекать из коренных интересов наших народов и стран, содействовать обеспечению региональной и международной безопасности.

Желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, а всем россиянам – мира и процветания».