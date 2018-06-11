Вступил в силу запрет на работу в России с армянскими водительскими правами

С 1 июня этого года отныне запрещено работать в Российской Федерации с водительскими правами Республики Армения. Иными словами, российская сторона не признает на своей территории национальные водительские удостоверения члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армении, запрещая законом работать с ними в сфере перевозок.

Проживающий в Москве Арарат Аветикян из-за нового закона уже 11 дней является безработным. Водитель такси в беседе с Радио Азатутюн рассказал, что многие армяне, приехавшие в Россию в надежде на то, что смогут зарабатывать на жизнь и содержать семью, работают в сфере перевозок и после этих изменений оказались в безвыходном положении. «Ты можешь водить личный автомобиль, но с армянскими водительскими правами работать не имеешь права. Всех, кто работал с армянскими водительскими правами, «Яндекс» отключил от заказов», - сказал Аветикян.

Он убежден, что власти Армении должны защитить права своих граждан.

Аветикян отметил, что они могут получить российское водительское удостоверение, однако на то, чтобы сделать это законным путем, уйдет много времени. «Большинство работающих в сфере укладки асфальта - это армяне. Водители грузовиков, те, кто могут, меняют права, а кто не может, лишается работы. Государство должно было прояснить все эти вопросы перед вступлением в Таможенный союз», - сказал он.

Депутат Национального собрания Эдмон Марукян (фракция «Елк») хорошо осведомлен о положении работающих в России армян. Вопрос признания национальных водительских удостоверений имеет свою предысторию. По словам Марукяна, этот закон должен был начать действовать еще год назад, однако в результате армяно-российских переговоров его вступление в силу было отложено до 1 июня 2018 года.

Теперь уже новое правительство работает над решением этой проблемы. «Оно должно сделать все, чтобы проблема была решена не временно, а системно. То есть, водительские права должны быть раз и навсегда признаны, поскольку Соглашение о Евразийском экономическом союзе признает услуги, предоставление услуг, товарооборот сторон… Транспортные услуги входят в это, и, естественно, армянские водительские прав должны были быть признаны», - сказал депутат.

По словам Марукяна, вопрос должен был быть урегулирован до вступления закона в силу, однако это также стало упущением прежней власти.

Заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян в эфире Радио Азатутюн отметил, что власти Армении получили заверение Москвы в скорейшем решении вопроса. «На встрече в Сочи была достигнута договоренность о том, что президент России посодействует скорейшему решению этого вопроса. Но сроки указаны не были», - сообщил Рубинян.

По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, законопроект о внесении изменений в закон, в соответствии с которым Россия признает армянские водительские права, уже введен в обращение.

Тоганян сообщил, что созданная в августе 2017 года рабочая группа разработала и представила правительству пакет законодательных поправок. «Это не отдельный законопроект, не отдельный закон, речь идет о внесении изменений в действующий закон, который будет касаться признания на территории России водительских прав граждан государств-членов ЕАЭС», - отметил посол.

Напомним, еще в июле прошлого года Госдума РФ приняла закон, которым вводится право граждан ряда стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин еще тогда предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы армянские водительские права также могли быть признаны на территории России.

Сегодня мы поинтересовались у Эдмона Марукяна, обсуждается ли вопрос придания официального статуса русскому языку в ходе обсуждений, проходящих на уровне правительства, на что он ответил: «У меня нет информации о том, что этот вопрос затрагивается. В Конституции Республики Армения государственным языком является армянский язык, и вопрос о том, что какой-либо другой язык в Армении может быть официальным, даже не обсуждается».