Это не попытка изменения переговорного формата – замглавы МИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян ответил на вопросы Радио Азатутюн.

-Господин Рубинян, укладывается ли удовлетворение просьбы азербайджанской стороны о посещении кладбища в Нахиджеване в рамки тактики новой власти Армении?

- Все заинтересованные лица, которые посмотрят на эту историю, ясно увидят, что есть одна сторона, которая выступает за ослабление напряженности, за ведение переговоров в конструктивной атмосфере. Они увидят и другую сторону, которая постоянно прибегает к провокациям, использует воинственную риторику, то есть есть ситуация, в которой все ясно.

- Азербайджан представляет это с другой точки зрения, заявляя, что никакого гуманитарного шага не было, это они завоевали территории.

- Это всего лишь показывает отсутствие адекватности и конструктивности у азербайджанской стороны.

- Когда Никол Пашинян представлял в Национальном собрании программу правительства, он вновь затронул свое заявление о том, что в связи с нагорно-карабахской проблемой он будет вести переговоры только от имени Армении, что он не может вести переговоры от имени Карабаха, поскольку не имеет на это ни юридического, ни морального права. Он даже привел примеры Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, отметив, что они были из Карабаха, имели связи с Карабахом, а в его случае подобных оснований для ведения переговоров от имени Нагорного Карабаха нет. Это новая реальность? Если Никол Пашинян не будет вести переговоры от имени Карабаха, в таком случае какой будет тема переговоров?

- Хочу отметить, что для нас сейчас важнейшим приоритетом является сохранение динамики переговоров. Что касается участия Арцаха, то, как мы знаем, в программе правительства четко указано, что Арцах должен иметь решающий голос и участие в переговорах. Почему это говорится? Потому что нелогично, когда основная сторона конфликта не участвует в обсуждении вопросов, связанных с ее судьбой. Однако следует отметить, что это не новая реальность или попытка изменения переговорного формата, не деструктивная попытка, а это просто вопрос, который, как мы считаем, должен быть обсужден. Но, в то же время, господин Пашинян несколько раз заявлял, что готов встретиться и вести переговоры с Ильхамом Алиевым.

Пашинян не говорил, что он не будет вести переговоры от имени Нагорного Карабаха. Он указывает на те аргументы, на основании которых, на наш взгляд, для повышения эффективности переговоров Арцах должен участвовать в переговорах.

- Будет ли перед Азербайджаном поставлено условие о том, что до тех пор, пока Нагорный Карабах не участвует в переговорах, премьер-министр Армении не будет вести переговоры?

- Как я отметил, на этом этапе для нас важно сохранение динамики, но в нашу общую логику входит следующее понимание: Арцах должен иметь решающий голос в переговорном процессе, если мы хотим повысить эффективность переговоров.

- Можем ли мы сказать, что подходы сегодняшней власти к нагорно-карабахской проблеме совпадают с подходами бывшей власти и существенных различий нет?

- Если речь идет о радикальных изменениях, естественно, нет, больших различий нет.

- В ближайшие дни Никол Пашинян отправится в Москву, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Согласно азербайджанским СМИ, в Москву поедет и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Возможно ли, что в Москве состоится встреча Пашинян-Алиев?

- На данный момент никакой договоренности нет.