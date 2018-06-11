Премьер-министр Армении планирует посетить Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни посетит российскую столицу. Об этом накануне рассказал журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Ожидается, что Пашинян будет в Москве 14 июня. Там он будет присутствовать на матче открытия Чемпионата мира по футболу, а также проведет переговоры с российскими властями.

Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

Согласно РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил о планируемой встрече между Путиным и Пашиняном.

Это будет первый визит Никола Пашиняна в Москву в качестве премьера Армении.

14 мая Пашинян принял участие в заседании глав государств, входящих в Евразийский экономический союз, которое состоялось в Сочи. Там же состоялась и первая двусторонняя встреча между новым премьером Армении и президентом России.