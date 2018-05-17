Азербайджан и Беларусь обсуждают новые проекты военно-технического сотрудничества

Азербайджан и Беларусь обсуждают новые проекты сотрудничества в военно-технической сфере.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов накануне принял делегацию во главе с председателем военно-промышленного комитета Беларуси, генерал-майором Олегом Двигалевым.

Согласно официальному заявлению военного ведомства Азербайджана, стороны обсудили перспективы сотрудничества и выразили удовлетворение результатами совместной деятельности в военной и военно-технической сферах.

«Стороны положительно оценили принятие на вооружение азербайджанской армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси», - согласно азербайджанским СМИ, также говорится в сообщении.

О какой именно белорусской военной продукции, принятой на вооружение в азербайджанской армии, идет речь, не сообщается.

Напомним, в апреле московский «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, сообщил, что союзница Армении по ОДКБ Беларусь планирует реализовать контракт на поставку Азербайджану реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез».

Со ссылкой на свой источник, близкий к Минобороны Беларуси, издание написало, что первый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.), юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы».

Согласно имеющейся информации, системы «Полонез» являются более дальнобойными, чем известные системы «Смерч», проданные Азербайджану другой страной-членом ОДКБ – Россией, которые азербайджанские ВС использовали во время четырехдневной апрельской войны 2016 года в Карабахе. «Полонез» может наносить удары с расстояния до 200 километров. Восемь ракет калибра 301 мм и длиной 7,2 метра могут запускаться в течение всего 50 секунд. Отмечается, что девяти подобных систем достаточно, чтобы уничтожить объекты противника на территории площадью 100 квадратных километров.

В связи с этой азербайждано-белорусской сделкой официальный Ереван выразил сожаление.

Отметим, что обсуждение новых проектов сотрудничества в военно-технической сфере между Баку и Минском последовало за встречей президента Беларуси и премьер-министра Армении в рамках прошедшего в начале недели в Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которой, как сообщил премьер-министр Никол Пашинян, обсуждались вопросы, связанные с продажей оружия и отношениями Беларуси с Азербайджаном.