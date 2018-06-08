Гражданское общество ищет возможность ускорить возобновление сотрудничества с корпорацией «Вызовы тысячелетия»

Представители гражданского общества Армении в ходе визита в США встретились с директором по отбору, соответствию и осуществлению политики корпорации «Вызовы тысячелетия» Дэниэлом Барнсом, обсудив существующие возможности для принятия организацией решения о возобновлении сотрудничества с Арменией в декабре этого года.

Находящийся в США координатор общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян в беседе с Радио Азатутюн пояснил, что по причине процедурных вопросов организации, возможно, решение о предоставлении финансовой помощи будет принято в декабре 2019 года, однако сейчас есть возможность сделать исключение и ускорить процессы, в направлении чего проводятся обсуждения.

«В случае Армении проблемой является борьба с коррупцией. Сейчас мы вместе с ними пытаемся найти способы для того, чтобы они как можно скорее обновили свою карту, грубо говоря, относительно ситуации в Армении, потому что существующая у них процедура заключается в следующем: они берут показатели Всемирного банка, которые Всемирный банк публикует в сентябре каждого года, а Всемирный банк в свою очередь берет и изучает те данные, которые были в стране за последний год и полгода. То есть, в данных, которые будут опубликованы в сентябре этого года, не будут отражены те изменения, которые произошли в Армении за последний период, они будут отражены только в данных, которые будут опубликованы в сентябре следующего года. И, по сути, это означает, что в декабре этого года Армения по части коррупции, в формальном плане, не будет иметь достаточного показателя. Но возможны исключения из этого правила, эти исключения возможны, если в Армении борьба с коррупцией будет также институциональной, если и гражданского общество, и власть Армении представят серьезные основания о том, что борьба с коррупцией претерпела радикальные изменения», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Иоаннисян.

На вопрос, хотят ли они ускорить эти процессы, Иоаннисян ответил: «Мы интенсивно ищем способы ускорения этих процедур, и я должен сказать, что и они подходят с пониманием, то есть, они тоже видели то, что произошло в Армении, и они тоже вместе с нами, так сказать, думают о том, какие есть пути для ускорения процессов. Должен сказать, что вероятность невелика, но она все же есть, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы она стала реальной».

Напомним, более 10 лет назад Армения была включена в программу «Вызовы тысячелетия». От США ожидалось около 235 млн долларов помощи, в основном на развитие сел. Армения получила часть этих средств, однако после кровавых поствыборных событий 1 марта 2008 года исполнительный директор программы Джон Данилович в направленном тогдашнему президенту Армении Роберту Кочаряну письме предупредил, что корпорация имеет право приостановить или прекратить заключенное с Арменией соглашение, если происходит серьезный политический регресс. Позже так и произошло: Армения была исключена из программы корпорации.

Примечательно, что после произошедших в Армении в апреле-мае этого года событий государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что в этом году правительство Армении зафиксирует прогресс в вопросе критериев соответствия программам корпорации «Вызовов тысячелетия» и совет директоров сможет рассмотреть кандидатуру Армении в ходе ежегодного процесса отбора.

В то же время, Майк Помпео отметил, что у корпорации «Вызовы тысячелетия» нет формальной процедуры для ускоренного рассмотрения вопросов.

Отметим, что госсекретарь США по должности также является председателем совета директоров корпорации «Вызовы тысячелетия».

Хотя гражданское общество Армении и видит хоть и небольшую, но все же возможность ускорить эти процессы, однако лишь достижения реальных результатов в вопросе борьбы с коррупцией все еще будет недостаточно для того, чтобы Армения получила финансовое содействие.

Координатор организации «Объединение информированных граждан» отметил, что корпорация окажет Армении содействие в том случае, если ВВП на душу населения Армении не превысит порог стран со средним уровнем дохода, в данном случае 3900 долларов.

По его словам, в Армении, по официальным данным, этот показатель немного выше 3700 долларов, и если в ближайшее время в результате экономического роста ВВП Армении увеличится, страна лишится возможности воспользоваться программой «Вызовы тысячелетия».

Заметим однако, что гражданское общество подвергает сомнению официальные данные по ВВП, подчеркивая, что они могут быть пересмотрены.

«Весьма возможно, что в случае ведения более честной статистики этот показатель окажется более низким», - сказал Иоаннисян.

Добавим, что группа представителей гражданского общества Армении, в числе которых представители антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл», «Фондов открытого общества», провела встречи в Конгрессе, Сенате, Госдепартаменте США, с экспертными кругами, обсудив изменения, произошедшие в Армении после «бархатной» революции, и то, какое содействие может быть оказано Армении в ближайшем будущем.