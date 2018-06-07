Главы МИД Армении и России довольны первой встречей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров доволен первыми переговорами со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. На совместной пресс-конференции Лавров заявил, что Россия и впредь продолжит развивать стратегические союзнические отношения с Арменией.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что развитию этих отношений способствует также членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Зограб Мнацаканян также выразил удовлетворение первой встречей.

Вообще, на пресс-конференции все было как обычно. Министры иностранных дел двух стран подчеркивали стратегический союзнический характер армяно-российских отношений.

И Лавров, и Мнацаканян упомянули первую встречу между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся в Сочи три недели назад. Глава МИД Армении также сказал, что новая встреча состоится в ближайшем будущем, не уточнив, когда и где это произойдет.

Министры также говорили о карабахской проблеме. Лавров подчеркнул, что позиция официальной Москвы по карабахской проблеме остается неизменной и созвучной позиции Минской группы ОБСЕ, одним из сопредседателей которой является Россия.

Один из армянских журналистов задал министру иностранных дел России вопрос, касающийся необходимости участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе. Лавров ответил на этот вопрос коротко: «На каких-то этапах, кстати, представители Нагорного Карабаха участвовали в этом процессе, потом, по договоренности сторон, формат был изменен и является сейчас таким, какой он есть. Если стороны, Ереван и Баку, договорятся на каком-то этапе о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, Россия будет это решение уважать, как и другие сопредседатели Минской группы».

Добавим, что российские журналисты отметили, что сегодня министр иностранных дел России улыбался. Министр иностранных дел Армении заметил, что еще со времен работы в ООН знает, что Лавров любит шутки и часто улыбается.

Российские СМИ также отмечают, что Зограб Мнацаканян, как и бывший министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).