По вопросу участия Карабаха в переговорах должны договориться Баку и Ереван – Лавров

По вопросу участия Нагорного Карабаха в переговорах должны договориться Баку и Ереван, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если стороны договорятся на каком-то этапе о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, и мы будем это решение уважать», - сказал Лавров сегодня после встречи с армянским коллегой в Москве.

В то же время, Лавров подчеркнул, что позиция России остается неизменной: конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ.

Напомним, после вступления в должность премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров. Эту позицию он еще раз подтвердил сегодня в Национальном собрании, представляя программу своего правительства.

Между тем, официальный Баку отвергает такую возможность.

