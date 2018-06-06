Араик Арутюнян: «В Арцахе необходимы серьезные кадровые изменения»

Государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на пресс-конференции, созванной им с целью разъяснения причин своей неожиданной отставки, заверил, что его решение не имеет отношения с произошедшим в Степанакерте в последние дни акциям протеста.

Отметим, что протестующие не требовали отставки Арутюняна. Они требовали отставки руководителей силовых структур, что, по сути, уже произошло.

Арутюнян сказал, что в результате обсуждений с президентом Бако Саакяном он пришел к выводу, что также должен уйти в отставку. Он добавил, что ни с кем другим этот вопрос не обсуждал, вмешательства какой-либо третьей стороны не было. Речь, в частности, идет о третьем президенте Армении Серже Саргсяне. В прессе циркулировала информация о том, что события в Карабахе были попыткой переворота. Арутюнян сказал, что о перевороте речи быть не может, Серж Саргсян не оказал никакого влияния на его решение.

Он также сообщил, что сегодня рано утром беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил ему о своей отставке. «Большего сказать не могу», - добавил Араик Арутюнян.

«Почему я принял такое решение? Потому что в обществе было сформировано требование, настроение в плане реализации нового этапа реформ в стране. В последние несколько месяцев, особенно после событий в Армении, смены власти, бархатной революции, у народа Арцаха также сформировалось требование об осуществлении изменений. Конечно, мы добились серьезного прогресса с точки зрения развития демократических ценностей, но эти события привели к тому, что требование в Арцахе возросло, и власть во главе с президентом обязана это учитывать. И в течение последнего месяца мы обсуждали с президентом то, какие реформы необходимо провести, что позволит, в первую очередь, повысить доверие среди общественности, что позволит, помимо доверия, осуществить правильные реформы, в первую очередь, на пути развития гражданского общества.

Что касается экономического развития, то, конечно, изменения всегда необходимы, но та основа, которая была заложена более десяти лет назад и которая ежегодно обеспечивала экономический рост в нашей стране в среднем на уровне более 10%, что привело к серьезному развитию нашей страны в социальной, экономической, градостроительной и других сферах, но чего недостаточно в плане нынешних настроений общественности. Реформы, направленные на развитие гражданского общества и укрепление демократических ценностей, заставляют предпринимать конкретные серьезные шаги. Во время всех этих обсуждений с президентом в основе лежали серьезные кадровые изменения. И уже в конце мая президент начал предпринимать первые шаги, которые должны были продолжиться. Но произошли события. Всего два дня назад я перед митингующими людьми заявил, что их требование является лишь небольшой частью того, что собирается сделать президент страны. Да, необходимы серьезные кадровые изменения, и конкретно мы, представившие сегодня заявления, помогаем президенту быстрее осуществить ту программу, договоренность, которая была», - объясняя причину своей отставки, сегодня сказал Араик Арутюнян.

В беседе с Радио Азатутюн руководитель фракции АРФ «Дашнакцутюн» Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Ишханян сказал, что отставка госминистра стала неожиданной и для них. Ишханян также сказал, что в ближайшие дни последуют новые заявления об отставке.

Касаясь слухов о назначении бывшего директора Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха Аршавира Гарамяна на должность госминистра, Ишханян однозначно опроверг эту возможность.

Сегодня в ходе пресс-конференции Арутюнян также опроверг слухи о возможном назначении Аршавира Гарамяна на пост госминистра, сказав, что на эту должность будет назначен другой человек.