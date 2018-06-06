РПА не будет препятствовать принятию программы правительства - Шармазанов

Парламентская фракция Республиканской партии Армении (РПА) не будет препятствовать принятию программы правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом после заседания Исполнительного органа РПА заявил пресс-секретарь партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

«Мы должны позволить, чтобы программа была реализована, и предоставить необходимые голоса. Искусственные препятствия не будут созданы в вопросе принятия программы», - сказал Шармазанов в беседе с журналистами.

Одновременно, Шармазанов назвал содержание программы правительства «сборником довольно широких мечтаний, желаний, тостов».

«Это не программа профессионального правительства… В этой программе не только нет цифр, но она даже не указывает способов реализации проектов в разных областях. Мы оставили этому правительству страну с 7,5% -ным экономическим ростом, и я думаю, что цифры важны для общества, чтобы понять, какие именно темпы развития должны быть достигнуты. Не будем забывать, что премьер-министр Пашинян говорил о скачкообразном развитии. В моем понимании скачкообразное развитие, это, как минимум, обеспечение двухзначного экономического роста», - заявил пресс-секретарь РПА, подчеркнув, что основная команда партии будет голосовать против программы правительства.