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Политика

Пашинян: В Степанакерте прекращают акции протеста

Нагорный Карабах - Протестующие встречаются с представителями правительства. Степанакерт, 4 июня 2018 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что комитет, координирующий митинги в Степанакерте, объявил о приостановке акций протеста.

«Комитет по координации митингов в Степанакерт только что объявил, что, учитывая договоренности, достигнутые с президентом Арцаха [Карабаха – ред.] Бако Саакяном и призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они приостанавливают акции протеста. Я горжусь вами, гордые граждане Республики Арцах», - на своей странице в Facebook в полночь написал Пашинян.

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