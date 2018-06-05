Пашинян: В Степанакерте прекращают акции протеста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что комитет, координирующий митинги в Степанакерте, объявил о приостановке акций протеста.

«Комитет по координации митингов в Степанакерт только что объявил, что, учитывая договоренности, достигнутые с президентом Арцаха [Карабаха – ред.] Бако Саакяном и призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна, они приостанавливают акции протеста. Я горжусь вами, гордые граждане Республики Арцах», - на своей странице в Facebook в полночь написал Пашинян.