Пашинян призывает прекратить протесты в Карабахе

В понедельник вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook обратился к теме продолжающихся в Нагорном Карабахе уже четвертый день акций протеста с требованием об отставке руководителей силовых структур.

Глава правительства Армении призвал прекратить протесты и дать властям Карабаха возможность выполнить достигнутые договоренности.

«В настоящий момент было бы правильным, если протестующие оставили мяч на поле властей Арцаха [Карабаха - ред.]», - отметил Пашинян, подчеркнув, что ситуацию нужно решать не в атмосфере конфронтации, а в атмосфере согласия.

Отметим, что накануне первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал Никола Пашиняна вмешаться для того, чтобы восстановить внутриполитическую стабильность в Карабахе.

Напомним, что в последние три дня демонстранты перекрывали центральную улицу Степанакерта - улицу Азатамартикнер, требуя отставки руководителей всех силовых структур Карабаха, кроме Армии обороны. Акции протестов последовали за инцидентом, который произошел между группой граждан и сотрудниками Службы национальной безопасности Карабаха 1 июня.