Левон Тер-Петросян призывает Пашиняна вмешаться для восстановления внутриполитической стабильности в Карабахе

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна вмешаться в события в Нагорном Карабахе для того, чтобы «восстановить внутреннюю политическую стабильность в Карабахе и обеспечить бесперебойную работу государственной машины».

«Поскольку требования адресованы Бако Саакяну, его слово, каким бы авторитетным оно ни было, не будет убедительным для протестующих. Необходимы активное вмешательство, призыв третьей, нейтральной стороны для того, чтобы восстановить внутриполитическую стабильность Карабаха и обеспечить бесперебойное функционирование государственной машины. Этой стороной является руководитель Республики Армения, которая еще с 1993 года официально объявила себя гарантом Нагорного Карабаха. То есть, этой стороной является Никол Пашинян», - отметил Тер-Петросян в своем обращении.

«То, что произошло в Армении, мягко говоря, недопустимо в Карабахе. Я имею в виду массовые акции протеста и давление на власти Карабаха. Для государства, находящегося в состоянии войны, это может иметь катастрофические последствия. Я не хочу раскрывать скобки, но последствия ясны для любого разумного человека», - отметил экс-президент Армении.

Как подчеркнул Левон Тер-Петросян, виновные в инциденте, который стал причиной для массовых выступлений, должны быть строго наказаны. «В этой связи президент Карабаха также дал четкие заверения. Однако выполнение требований об отставке руководителей силовых структур – Службы национальной безопасности и Полиции, будет тяжелым ударом по властной системе Карабах, чем не преминут воспользоваться наши противники. Служба национальной безопасности и Полиция являются важнейшими институтами безопасности Карабаха после армии, которые нельзя подвергать шокам», - отметил Тер-Петросян.

Левон Тер-Петросян напоминает, что подобная ситуация создалась в Нагорном Карабахе в 1993 году, и тогда, чтобы сгладить ситуацию, он и Вазген Саргсян на вертолете отправились в Степанакерт и очень быстро решили вопрос об укреплении власти и обеспечении стабильности страны посредством серьезных консультаций с руководством Карабаха.

Первый президент выразил надежду на то, что и на этот раз удастся то же самое. «В этом деле свое влияние в Карабахе обязаны использовать также Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасян и Самвел Бабаян, если потребуется, даже посредством немедленного освобождения последнего. Нужно отбросить все противоречия и не оставлять Бако Саакяна одного».

Напомним, что вчера в рамках акции протеста десятки демонстрантов заблокировали центральную улицу Степанакерта - Азатамартикнер, требуя отставки руководства Карабаха. Акция протеста началась после драки между гражданином и офицером СНБ 1 июня.

По данным полиции Карабаха, в ходе спора стороны обменялись ударами, нанеся друг другу телесные повреждения. Полиция не указала причину, которая вызвала спор.

Сегодня Министерство обороны Нагорного Карабаха также выразило обеспокоенность по поводу инцидента в Степанакерте.