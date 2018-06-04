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Политика

Феликс Цолакян: «Я продолжу в том же духе»

Депутат Феликс Цолакян (архив)

Беспартийный депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Феликс Цолакян не исключает своего выхода из фракции «раньше, чем его успеют исключить». Об этом он заявил сегодня в беседе с Радио Азатутюн.

На замечание Радио Азатутюн о том, что руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян сообщил, что Цолакяну был объявлен выговор за неподчинение решению фракции, депутат ответил: «Да, очень строгий, да».

На вопрос, стало ли это для него предупреждением, чтобы в следующий раз он подчинился решению фракции, Цолакян ответил отрицательно.

На вопрос, продолжит ли он и впредь поступать по собственному разумению, депутат ответил: «Продолжу в том же духе».

На вопрос, не опасается ли он, что его исключат из фракции, Феликс Цолакян ответил: «Ничего, я могу выйти раньше, чем они успеют меня исключить».

Напомним, Феликс Цолакян был единственным депутатом-республиканцем, который 1 мая во время выборов премьер-министра проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна, пойдя против решения фракции. Он проголосовал за Пашиняна также 8 мая, когда лидер народного движения был избран премьер-министром.

На прошлой неделе в беседе с Радио Азатутюн руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что Ширак Торосян был исключен из фракции за то, что пошел против решения фракции и проголосовал за Пашиняна, а в случае Феликса Цолакяна они удовлетворились выговором.

Напомним также, что фракция РПА, составляющая большинство в парламенте, в настоящее время насчитывает 55 депутатов вместо прежних 58.

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