Феликс Цолакян: «Я продолжу в том же духе»

Беспартийный депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Феликс Цолакян не исключает своего выхода из фракции «раньше, чем его успеют исключить». Об этом он заявил сегодня в беседе с Радио Азатутюн.

На замечание Радио Азатутюн о том, что руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян сообщил, что Цолакяну был объявлен выговор за неподчинение решению фракции, депутат ответил: «Да, очень строгий, да».

На вопрос, стало ли это для него предупреждением, чтобы в следующий раз он подчинился решению фракции, Цолакян ответил отрицательно.

На вопрос, продолжит ли он и впредь поступать по собственному разумению, депутат ответил: «Продолжу в том же духе».

На вопрос, не опасается ли он, что его исключат из фракции, Феликс Цолакян ответил: «Ничего, я могу выйти раньше, чем они успеют меня исключить».

Напомним, Феликс Цолакян был единственным депутатом-республиканцем, который 1 мая во время выборов премьер-министра проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна, пойдя против решения фракции. Он проголосовал за Пашиняна также 8 мая, когда лидер народного движения был избран премьер-министром.

На прошлой неделе в беседе с Радио Азатутюн руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что Ширак Торосян был исключен из фракции за то, что пошел против решения фракции и проголосовал за Пашиняна, а в случае Феликса Цолакяна они удовлетворились выговором.

Напомним также, что фракция РПА, составляющая большинство в парламенте, в настоящее время насчитывает 55 депутатов вместо прежних 58.