Арман Саакян также выходит из фракции РПА

Член парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Арман Саакян сегодня заявил о том, что покидает фракцию.

«Сообщаю вам, что согласно собственному заявлению покидаю Республиканскую фракции и отныне в качестве депутата сосредоточусь главным образом на вопросах Гюмри и развитии экономики Армении. Я готов активно поддерживать все инициативы как нынешнего правительства, так и моих друзей в оппозиции, направленные на развитие. Собираюсь более активно поднимать вопросы, касающиеся существующих и возникающих вызовов на пути нашей экономики», - написал депутат на своей странице в Facebook.

Ранее фракцию РПА покинули депутаты Артур Геворкян и Ширак Торосян.