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Общество

Бако Саакян встретился с группой протестующих граждан

Президент Карабаха Бако Саакян (архивная фотография)

2 июня президент Карабаха Бако Саакян принял группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Согласно сообщению пресс-службы карабахского лидера, был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в Степанакерте.

Бако Саакян заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке.

Согласно сообщениям СМИ, 1 июня произошел инцидент между группой сотрудников Службы национальной безопасности Карабаха и рядом граждан. По некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора. А накануне родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.

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