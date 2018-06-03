Бако Саакян встретился с группой протестующих граждан

2 июня президент Карабаха Бако Саакян принял группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Согласно сообщению пресс-службы карабахского лидера, был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в Степанакерте.

Бако Саакян заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке.

Согласно сообщениям СМИ, 1 июня произошел инцидент между группой сотрудников Службы национальной безопасности Карабаха и рядом граждан. По некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора. А накануне родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.