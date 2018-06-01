Число людей, не подозревающих о своем «бизнесе», может превышать тысячу - директор СНБ

Число людей, которые не знают о том, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги, может превышать тысячу. Сегодня об этом заявил директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян после заседания правительства.

«Число 350, о котором говорилось, на самом деле оказалось 460 и более. По части 11 организаций, которые еще должны быть приглашены, это число, я думаю, может достигнуть тысячи или более, я не знаю», - сказал Ванецян.

Напомним, во время встречи с руководителями СМИ 19 мая Артур Ванецян заявил, что в Армении порядка 350 человек не знают, что заняты крупным бизнесом и не платят налогов: у них взяли паспорта и без их ведома зарегистрировали на их имя предприятия. Через несколько дней после этого заявления число таких «владельцев бизнеса» было озвучено как 461.

СНБ, в частности, по результатам проверок в сети супермаркетов «Ереван Сити», которой владеет семья депутата Самвела Алексаняна, раскрыла схему, связанную с компанией «Алекс Холдинг».