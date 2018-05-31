Компания «Ташир капитал» заявляет, что это она отказалась от управления «Высоковольтными электросетями»

Компания «Ташир капитал» в ответ на заявление правительства Армении о расторжении договора о передаче ей компании «Высоковольтные электрические сети» (ВЭС) в доверительное управление заявила, что это она отказалась от управления ВЭС.

Принадлежащая проживающему в России армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну компания «Ташир капитал» распространила заявление, в котором подчеркивает, что ВЭС как источник прибыли ее не интересует, а основным мотивом переговоров вокруг передачи компании в доверительное управление было смягчение влияния на тарифы.

О расторжении договора с «Ташир капитал» накануне заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

По словам министра, в договоре были пункты, которые были невыгодны государству, и поэтому ВЭС останется государственным учреждением.

Предыдущее правительство подписало договор с «Ташир капитал» 1 сентября 2017 года, он был рассчитан на 25 лет. Договор должен был вступить в силу в этом году, но правительство Никола Пашиняна решило его расторгнуть.

Правительство Карена Карапетяна в прошлом году утверждало, что передача 100-процентной государственной собственности в доверительное управление компании «Ташир капитал» имеет ряд преимуществ с точки зрения оптимизации расходов, управления инвестициями и технической политики.

«Ташир капитал» заявляет, что вчерашнее заявление министра энергетики о том, что некоторые пункты договора невыгодны государству, вызывают у нее недоумение. Согласно компании, во время отмены договора между правительством и компанией «Ташир капитал» ни один пункт не обсуждался, переговоры ни по одному вопросу не велись, тем более с участием новоназначенного министра.

По словам экономиста Ваагна Хачатряна, было непонятно, почему ВЭС не остались государственными и в прошлом году были переданы в доверительное управление компании «Ташир капитал». Не было объявлено, в чем причина и почему это было сделано без тендера.

«Могу лишь объяснить это так: это просто было связано с желаниями прежнего правительства и не было связано с государственными интересами. Это была бизнес-программа, цель которой состояла в том, чтобы прибрать к рукам эту сферу», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Ваагн Хачатрян.

По его словам, государство на протяжении лет делало серьезные инвестиции в ВЭС, и компания работала хорошо.

Компания «Ташир капитал» заявляет, что в результате шестимесячных консультаций по повышению эффективности расходов во время работ по сооружению воздушной линии электропередач Армения-Иран и сокращения процентов за обслуживание кредитов удалось обеспечить экономию 6 млн долларов.

Ваагн Хачатрян отмечает, что это можно принять к сведению, но также задается вопросом: разве не должны были они это сделать?

«Я не верю в псевдоблаготворительность, для меня таких категорий не существует. Они были обязаны это сделать», - сказал экономист.

Несмотря на решение правительства, «Ташир капитал» заявляет, что готова передать свой опыт государственным управляющим и желает им более эффективной работы.

