Правительство расторгло контракт с «Ташир Капитал» по поводу ВЭС

Действие договора с «Ташир Капитал» по поводу доверительного управления компанией «Высоковольтные электрические сети» (ВЭС) прекращено.

Предыдущее правительство подписало контракт с «Ташир» 1 сентября 2017 года, и он был рассчитан на 25 лет. Контракт должен был вступить в силу в этом году, но правительство Никола Пашиняна решило расторгнуть его. Таким образом, ВЭС останется государственным учреждением.

По словам министра энергетики Армении Артура Григоряна, в договоре были положения, которые не устраивали государство.