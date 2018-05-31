Завершается официальный визит премьер-министра Армении в Грузию

Завершается официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию.

Утром премьер-министр Армении позавтракал с грузинскими бизнесменами, обсудил вопросы инвестирования в Армению.

Никол Пашинян посетил культурный центр «Дом Ованеса Туманяна». Здесь для премьер-министра подготовили кукольный спектакль по мотивам одной из сказок Туманяна.

«Г-н Пашинян, вы тоже сделали сказочную, так сказать, важную революцию, поскольку несколько месяцев назад эта революция всем нам казалась сказкой, никто из нас не верил в нее, кто-то вышел из народа и, как в сказке, смог все изменить», - после спектакля сказали актеры.

Затем состоялось чаепитие, как сообщил Радио Азатутюн директор центра, оно прошло в туманяновском стиле, так, как было принято в этом доме угощать гостей чаем.

«Кто приходил в дом Туманяна, не уходил отсюда, не будучи угощен, и мы сегодня так же стараемся встречать и угощать наших гостей в теплом туманяновском доме. Мы стараемся сохранить это традиционное гостеприимство», - сказал директор.

Премьер-министр Армении также пообедал с работающими в Грузии армянскими бизнесменами.

На этом официальные встречи завершились. Премьер Пашинян из Тбилиси направился в Джавахк.

Сотни представителей армянской общины ждут премьер-министра в селах Джавахка, а также в городах Ниноцминда и Ахалкалаки. В течение многих лет местные жители поднимали свои проблемы, касающиеся преподавания армянского языка в грузинских школах, сохранения церкви и др. Ожидается, что Никол Пашинян обсудит эти проблемы с грузинскими армянами.

Вчера, подводя итоги своих официальных встреч, Никол Пашинян сказал Радио Азатутюн, что в лице премьер-министра, президента, спикера Национального собрания Грузии он приобрел хороших друзей.

Вчера поздно вечером в здании городского совета Тбилиси было торжественно отмечено 100-летие Первой Республики Армения. На мероприятии выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян и его грузинский коллега Гиоргий Квирикашвили. Последний в своем выступлении отметил: «Армянский народ выражает доверие к принципам демократии, за которые встал на ноги. Международное сообщество, следя за событиям в Армении, приветствовало проявленную армянским народом мудрость и способность мирно решать внутриполитические проблемы. Все говорит о том, что произошедшие в Армении изменения станут прочной основой для дальнейшего развития Армении».

Перед гостями-послами в здании городского совета Тбилиси Никол Пашинян еще раз коснулся событий в Армении, заявив: «Теперь уже наша судьба в наших руках, и мы не упустим нашу судьбу из наших рук, мы не упустим эту возможность из наших рук, потому что мы победили, мы побеждаем, и мы победим в будущем».