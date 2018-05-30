«В армяно-грузинских отношениях нет нерешаемых проблем» - Пашинян

В армяно-грузинских отношениях нет нерешаемых вопросов, поскольку фактором является настрой и желание решать эти вопросы, сегодня в Тбилиси заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции после встречи с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили и переговоров в расширенном составе.

«Наша делегация приехала в Тбилиси, чтобы подтвердить нашу готовность обсуждать все вопросы в атмосфере братства и дружбы. Мы убеждены, что эта атмосфера и настрой могут привести к серьезнейшим развитиям в наших отношениях, и я очень рад отметить, что правительство Грузии и лично премьер-министр имеют такой же настрой в плане дальнейшего развития наших отношений», - сказал Пашинян.

«По сути, мы находимся на том этапе развития наших отношений, когда есть возможность придать большой импульс, большой размах и большую энергию нашим двусторонним отношениям для углубления этих отношений по всем направлениям и на всех уровнях», - добавил армянский премьер.

Подчеркнув, что важнейшей задачей является региональная стабильность, Пашинян отметил, что с премьер-министром Грузии он также обменялся мнениями по вопросам региональной стабильности, мира и безопасности.

«Здесь нам также необходимо объединить наши усилия, потому что стабильность в регионе важна для всех нас и является важной предпосылкой для дальнейшего развития», - сказал глава правительства Армении.

Отметив, что стабильность и демократическое развитие Армении имеют крайне важное значение для Грузии, грузинский премьер сказал, что по этой причине Грузия внимательно следила за «событиями в дружественной Армении».

«Армянский народ продемонстрировал миру образцовый пример приверженности единству и демократическим принципам», - сказал Гиоргий Квирикашвили, еще раз заверив в готовности правительства Грузии и своей личной готовности к будущей продуктивной работе.