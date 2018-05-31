Замглавы КГД: «Схема, раскрытая СНБ, не была для нас секретом»

Заместитель председателя Комитета по государственным доходам (КГД) Рафик Машадян, ранее занимавший должность главы налоговой инспекции Министерства финансов по линии крупных налогоплательщиков, заявил, что схема, которая была на днях раскрыта Службой национальной безопасности (СНБ), не была для них секретом.

В беседе с Радио Азатутюн Машадян пояснил, что Служба национальной безопасности осуществляет деятельность в хозяйствующих субъектах, которые действовали в сети супермаркетов «Ереван сити» в качестве отдельных хозяйствующих субъектов.

«Мы много лет знаем об этой проблеме и всегда обсуждали ее. Я еще раз повторяю, что эта схема не была для нас секретом, мы владели информацией о том, что в одной точке действуют более одного хозяйствующего субъекта», - отметил он, добавив, что они просто не предпринимали административных мер с целью доказать, что данная торговая точка принадлежит одному и тому же хозяйствующему субъекту.

Как отметил Машадян, никаких действий по имеющейся у них информации не предпринималось, поскольку «по закону не было ничего запретного в том, что два хозяйствующих субъекта действуют в одной точке».

На вопрос, не было ли состава преступления в том, что вместо 20% процентов они платили всего 2%, представитель КГД ответил так: «Я не даю оценки преступления, такие оценки дают сотрудники правоохранительных органов».