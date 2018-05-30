Пашинян: «Мы должны стать землей под ногами у народа»

Находящийся с рабочим визитом в Грузии премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед армянской общиной во дворе церкви Св. Геворга в Тбилиси.

«Победа, одержанная народом в Ереване, принадлежит и вам, потому что она произошла на вашей Родине. Мы чувствовали вашу поддержку, ваши благие пожелания достигли адресата – Площадь Республики», - в своем выступлении сказал Пашинян, согласно пресс-службе премьер-министра.

Пашинян напомнил, что произошедшая в Армении революция получила название «революции любви и солидарности». По его словам, именно с этим посылом он и приехал в Грузию.

«Уверен, что отношения между Арменией и Грузией будут все более и более углубляться и укрепляться. Армяне будут лучше чувствовать себя в Грузии, а грузины – в Армении», - подчеркнул глава армянского правительства.

Как подчеркнул Пашинян, самым ценным, что имеют сегодня армянский и грузинский народы является государственность и независимость. «Мы будем защищать свою государственность и независимость, суверенитет, нашу Родину и право нашего народа быть счастливым. Разочарования быть не может, потому что мы служили, служим и будем служить армянскому народу», - сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, отныне армянский народ ждут только победы. «Мы должны стать землей под ногами у народа, чтобы он мог твердо стоять на нас и добиваться новых побед», - заявил Пашинян.