«У Пашиняна погоны не отвалились бы, если бы он извинился» - Шармазанов

«У Пашиняна погоны не отвалились бы, если бы он извинился», - заявил вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, говоря о неприглашении руководства парламента на мероприятия, организованные по случаю Первой Республики.

В беседе с Радио Азатутюн, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что премьер-министр Никол Пашинян намеренно не пригласил председателя Национального собрания Ара Баблояна, его заместителей, в том числе и самого Шармазанова на организованные в мемориальном комплексе «Спардарапат» праздничные мероприятия и было ли это давлением на оппозицию, вице-спикер парламента сказал: «Во-первых, является ли это давлением на оппозицию или нет, покажет время. Я квалифицирую это как неуважительное отношение к Национальному собранию, к Совету Национального собрания, я как минимум ожидал не слов о том, что произошло недоразумение, а затем того, чтобы, извините за выражение, катили бочку на предыдущие власти, а более достойного ответа».

На вопрос, ожидал ли он извинений, вице-спикер ответил: «В том числе и извинений. Разве не было такого, когда я приносил извинения? Только сильные люди просят прощения. Когда я был во власти, я по многочисленным поводам приносил извинения за свои ошибки, упущения - и журналистам, и оппозиции. Погоны не отвалились бы, если бы он извинился, потому что это отношения между коллегами. Вопрос в этом».

Руководитель фракции РПА, имеющей большинство с парламенте, Ваграм Багдасарян ранее заявил, что РПА готовится к очередным выборам 2022 года, в то время как, по мнению Пашиняна, досрочные выборы должны быть проведены этой осенью.

На вопрос, как он видит разрешение этой ситуации, когда вновь возникла напряженность между новой властью и РПА, вице-спикер НС ответил, что политический плюрализм – это нормальное явление.

«Если наши коллеги из правительства считают, что РПА должна аплодировать всему, что они скажут, извините, но они ошибаются на счет РПА. Во-вторых, относительно внеочередных выборов: внеочередные выборы должны быть проведены не по желанию оппозиции или власти, а в соответствии с Конституцией, - сказал Эдуард Шармазанов и продолжил: - По крайней мере, на этом этапе, в течение одного-двух месяцев, у нас есть всего одна возможность организовать досрочные выборы, это будет 1 июня, когда правительство Пашиняна представит свою программу, 7-го или 8 июня пройдет голосование, и Пашинян может предложить не голосовать за нее, провалить, другого варианта нет. Есть Конституция, я руководствуюсь не своим политическим вкусом, не политическим вкусом или амбициями Пашиняна, а мы должны руководствоваться Конституцией. Во-вторых, у оппозиции сегодня есть повестка досрочных выборов? На данный момент нет».

На замечание, что, по представлению Пашиняна, досрочные парламентские выборы должны состояться этой осенью, Шармазанов ответил: «Представления – это не политическая категория. Никто не может сказать, какие политические и правовые регуляции будут спустя несколько месяцев».



