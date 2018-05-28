В связи с участием в праздновании Дня Первой Республики к законодательной ветви власти проявлено неадекватное отношение – спикер НС

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян не принял участия в организованных сегодня в мемориальном комплексе «Сардарапат» праздничных мероприятиях по случаю 100-летия Первой Республики Армения.

На вопрос Радио Азатутюн, почему спикер парламента не присутствовал вместе с президентом и премьер-министром Армении на мероприятиях, заместитель руководителя аппарата парламента Арсен Бабаян ответил:

«В предыдущие годы Национальное собрание Армении, как ветвь власти, согласно протоколу, приглашалось на мероприятие в полном составе. В этом году был проявлен другой подход. Как руководители парламентских органов не были приглашены председатели постоянных комиссий. Не были приглашены вице-спикеры парламента, и не был приглашен председатель Национального собрания. Ара Баблоян был приглашен только в числе трех депутатов фракции Республиканской партии Армении (РПА).

Более того, аппарат Национального собрания попытался уточнить протокол участия председателя НС, учитывая, что официальная часть мероприятия всегда проводилась с участием тройки – президент Армении, председатель парламента и премьер-министр. Аппарату НС сообщили, что в этом году председатель Национального собрания не включен в указанную тройку.

Таким образом, председатель Национального собрания Ара Баблоян считает, что в отношении отдельной, законодательного ветви власти проявлено неадекватное отношение».

Обеспокоенность по поводу неприглашения на праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Первой Республики, на своей странице в Facebook также выразил депутат фракции РПА Армен Ашотян.

«Одним из главных символов рождения Первой Республики и Сардарапатской битвы было ЕДИНСТВО. Сегодняшний праздник – это не чья-то собственность, не чья-то «классная вечеринка», не чье-то семейное или личное мероприятие. День, символизирующий восстановление государства, также является днем переоценки и оценки государственных институтов, независимо от героев дня, действующих лиц и «новых реалий».

Удивительно, когда люди, считающие себя адекватными, пытаются оправдать провал в вопросе надлежащего участия НС в сегодняшних торжествах», - написал Ашотян.