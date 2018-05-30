Никол Пашинян: «Мы здесь, чтобы открыть конкретные перспективы и решить конкретные вопросы»

Армяно-грузинские отношения очень глубоки и имеют политический, исторический, гуманитарный и культурный контекст, и эти отношения должны и дальше развиваться и углубляться. Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили в Тбилиси.

«Мы договорились предпринять очень интенсивные и практические шаги в этом направлении. В целом, я считаю, что атмосфера в армяно-грузинских отношениях всегда была позитивной. Надеюсь, что мы превратим эту позитивную атмосферу в еще большие результаты в экономической сфере, в сфере политических отношений, в других сферах», - заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, в армяно-грузинских отношениях нет нерешаемых вопросов.

Премьер-министр Армении отметил: «Мы здесь для того, чтобы открыть конкретные перспективы и решить конкретные вопросы, и я уверен, что будут серьезные новые развития, и эти новые развития будут исходить из интересов Армении и Грузии».

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.