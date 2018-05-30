Премьер-министр Армении находится в Грузии с двухдневным визитом

Рано утром в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.

Это второй зарубежный визит Никола Пашиняна на посту премьер-министра после посещения российского Сочи с целью участия в саммите Евразийского экономического союза.

Никола Пашиняна и его супругу Анну Акопян в аэропорту Тбилиси встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе.

Пашиняна сопровождают ряд членов правительства Армении, в том числе министры обороны и иностранных дел, Давид Тоноян и Зограб Мнацаканян, вице-премьер Тигран Авинян.

Перед официальными встречами глава армянского правительства в Тбилиси возложил венок к памятному мемориалу на площади Героев, а затем направился к правительству Грузии, где была запланирована его отдельная встреча с грузинским коллегой Гиоргием Квирикашвили, а также встреча в расширенных составах.

Вечером Пашинян и Квирикашвили примут участие в мероприятии, посвященном 100-летию Первой Армянской Республики.

Премьер-министр Армении также встретится с президентом Грузии и спикером грузинского парламента.