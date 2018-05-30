Футбол: Сборная Армении сыграла вничью с Мальтой

Сборная Армении по футболу сыграла вничью с мальтийцами в товарищеском матче, прошедшем во вторник в австрийском Ваттенсе.

Игра прошла с территориальным преимуществом армянских футболистов, но закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 13-й минуте открыл новичок сборной Армении, нападающий бельгийского «Льерса» Иван Яган. Однако в добавленное к первому тайму арбитром время сборной Мальты удалось сравнять счет, после того, как в ворота сборной Армении был назначен пенальти.

Следующую товарищескую встречу сборная Армении проведет 4 июня со сборной Молдовы. Игра также пройдет в Австрии.

Товарищеские матчи со сборными Мальты и Молдовы проводятся в рамках подготовки сборной Армении к турниру «Лига наций».

Сборная Армении попала в четвертую группу дивизиона D Лиги наций. Ее соперниками станут сборные Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. Групповой турнир пройдет осенью этого года.