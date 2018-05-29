Два депутата заявили о выходе из фракции РПА

Два депутата Национального собрания Армении сегодня заявили о выходе из фракции Республиканской партии Армении (РПА).

Ширак Торосян, который на выборах премьер-министра 8 мая проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна, написал на своей странице в Facebook, что продолжит свою парламентскую деятельность в качестве независимого депутата. Отметим, что Ширак Торосян является членом партии «Могучая Родина».

Артур Геворкян же на своей странице в Facebook сообщил, что покидает не только фракцию, но и ряды РПА.

По словам депутата, его цель – способствовать снижению напряженности в парламенте, обеспечивая более мирные и предсказуемые условия для правительства.